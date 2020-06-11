В Україні можуть змінити порядок госпіталізації до психлікарень на час карантину

Фото: медустанова (Віталій Носач/РБК-Україна)

Кабмін вніс до Ради відповідний законопроект

В Україні можуть змінити порядок госпіталізації недієздатних осіб до психлікарень на час карантину. Кабінет міністрів розробив та вніс до Верховної ради відповідний законопроект №3625.



Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Госпіталізація до психлікарень

У проекті прописано, що недієздатна особа, яка за станом свого здоров’я не може попросити або надати усвідомлену письмову згоду, госпіталізують до закладу з надання психіатричної допомоги за згодою органу опіки та піклування. Це рішення ухвалюється не пізніше ніж через 24 години з моменту звернення до цього органу законного представника цієї особи або лікаря-психіатра, якщо в недієздатної особи немає такого представника або якщо він не погоджується, за умови встановлення карантину, режиму надзвичайної ситуації або введення воєнного чи надзвичайного стану.

У разі примусової госпіталізації особи без її письмової згоди або без письмової згоди її законного представника заклад з надання психіатричної допомоги має протягом доби повідомити про це орган опіки та піклування для вжиття заходів соціального захисту такого пацієнта.

Згода на медичне втручання

Пропонується також змінити надання медичного втручання дитині та недієздатній особі.

Передбачається, що згоду на медичне втручання щодо дитини до 14 років та недієздатної особи окрім законних представників можуть надавати також і уповноважені ними особи.

"Право законних представників пацієнтів віком до 14 років щодо визначення уповноважених осіб для надання згоди на медичне втручання виникає у разі встановлення Кабінетом міністрів карантину, встановлення режиму надзвичайної ситуації або введення воєнного чи надзвичайного стану", - вказано у тексті закону.

У проекті прописано, що, якщо законний представник дитини/недієздатної особи чи уповноважена ним особа відмовляються від медичного втручання за наявності ознак прямої загрози життю пацієнта, рішення про таке втручання може ухвалити комісія або консиліум лікарів у медзакладі, де обслуговують пацієнта. У разі ж неможливості скликання консиліуму рішення ухвалить лікар, який надає медичну допомогу.

Відповідну до проекту, згоду на медичне втручання за зверненням лікаря має надати орган опіки та піклування у випадку, якщо законний представник пацієнта чи уповноважена ним особа не дає згоду на медвтручання або дає відмову від нього, і це може мати для пацієнта тяжкі наслідки, чи якщо у пацієнта відсутній законний представник.

Зазначимо, з квітня в Україні стартував другий етап медреформи, згідно з яким для психлікарень і тубдиспансерів буде значно урізано фінансування.

У 2017 році Україна посіла перше місце в Європі за кількістю психічних розладів, згідно з даними Міністерства соціальної політики. Так, у 2017 році 1,2 мільйона жителів країни страждали від різних розладів психіки.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль не виключає посилення карантину в Україні у разі погіршення епідеміологічної ситуації в 10 і більше областях.

Як писало РБК-Україна, за минулу добу в Україні зафіксували новий антирекорд - коронавірусом захворіли 689 осіб.

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Автор: Юлия Струк