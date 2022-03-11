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Уряд скоротив видатки держбюджету на 50 млрд гривень та виділив ці кошти на оборону

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Україна, П'ятниця 11 березня 2022 11:37
Уряд скоротив видатки держбюджету на 50 млрд гривень та виділив ці кошти на оборону Фото: на оборону з держбюджету виділили 50 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів скоротив видатки загального фонду державного бюджету, передбачені головним розпорядникам коштів. Кошти у розмірі 50,864 млрд гривень будуть передані до резервного фонду держбюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 10 березня 2022 року № 245.

Згідно з документом, скорочуються видатки:

  • на Верховну раду - на 295 млн гривень,
  • на забезпечення роботи уряду - на 90,8 млн гривень,
  • на статистичні спостереження - на 499 млн гривень,
  • на державну підтримку кінематографії - на 1,545 млрд гривень,
  • на Державну судову адміністрацію України - на 541 млн гривень.

Також скорочуються видатки на різні програми міністерств та відомств.

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Кабінет Міністрів України
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