Кабмін виділив допомогу постраждалим на пожежі в Одесі

Кабінет міністрів України виділив матеріальну допомогу сім'ям загиблих і постраждалим на пожежі в Одесі. Про це у Telegram повідомив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

За його словами, сім'ї загиблих при пожежі в Одеському коледжі отримають від держави по 200 тис. гривень. Постраждалі отримають по 50 тис. гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мерія Одеси виплатить сім'ям загиблих і постраждалим одноразову допомогу в розмірі від 20 до 120 тисяч гривень. Крім того, матеріальну допомогу виплатить Одеська обласна адміністрація.

Вчора також була озвучена третя версія пожежі в Одесі. Третьою версією є необережне поводження з вогнем, до цього слідство розглядало дві причини - несправність проводки і електроприладів та навмисний підпал.

Пожежа в одеському коледжі сталася 4 грудня. В результаті трагедії на даний момент відомо про загибель 12 людей, більше 30 осіб постраждали. На місці пожежі досі ведуться пошукові роботи, чотири особи вважаються зниклими безвісти.