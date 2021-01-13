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Третина ФОПів та найманих працівників не звернулися за допомогою по 8000 грн

Київ, Середа 13 січня 2021 10:59
Третина ФОПів та найманих працівників не звернулися за допомогою по 8000 грн
Фото: гроші (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Близько 230 тисяч осіб не отримали свою компенсацію за урядовий карантин

За одноразовою матеріальною допомогою у розмірі 8 тисяч гривень звернулися близько 480 тисяч ФОПів та найманих працівників. За компенсацією можна було звертатися до 31 грудня 20201 року.

Про це заявив міністр економіки Ігор Петрашко, повідомляє прес-служба міністерства.

Міністр зазначив, що до нового року виплачено 3,6 млрд грн. Близько 455 тисяч осіб отримали допомогу у грудні.

"Близько 25 тисяч людей подались в останні дні старого року, тому враховуючи, що почався новий бюджетний рік, вони отримають по 8 тисяч гривень у цьому році протягом короткого періоду часу", - зазначив міністр.

Як повідомляло РБК-Україна, в Україні запровадили три програми виплат бізнесу, який постраждав через запровадження карантину. Одна з програм - це виплата 8 тисяч гривень найманим працівникам та ФОПам тих видів діяльності, які визначив Кабмін.

За розрахунками Мінсоцполітики, за одноразовою допомогою могли звернутися 712 тисяч осіб.

Таким чином, близько третини (230 тисяч) ФОПів та найманих працівників, які підпадали під дію програми, не звернулися за допомогою по 8 тисяч гривень.

Нагадаємо прем’єр-міністр Денис Шмигаль 4 січня повідомив, що компенсаційну виплату за встановлений урядом карантин отримали 456 тисяч осіб. Пенсійний фонд виплатив 3,6 млрд грн допомоги для підприємців та найманих працівників.

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