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Кабмін виділив кошти на 500 квартир учасникам АТО, "афганцям" і "майданівцям"

Новини » Суспільство    12.06.2019 - 14:55
Кабмін виділив кошти на 500 квартир учасникам АТО, "афганцям" і "майданівцям"
Фото: Житловий будинок (Віталій Носач, РБК-Україна)

Загальна сума коштів становить 550 млн грн

 

Кабінет міністрів на своєму засіданні 12 червня затвердив розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Згідно з розпорядженням уряду, виділяється 24,9 млн грн на квартири для внутрішньо переміщених осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи або учасників регулярних або добровольчих формувань.

Крім того, виділяється 199,8 млн грн  сім'ям загиблих учасників бойових дій на території інших держав та особам з інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших держав.

Іншим розпорядженням виділяється 305 млн грн для учасників Другої світової війни та  осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення від час АТО.

Також 23,9 млн грн виділяється для осіб з інвалідністю І- ІІ групи, які отримали інвалідність під час участі у Революції Гідності.

Як зазначили прес-службі уряду, "більшість з майбутніх власників помешкань чекали на житло десятки років".

У свою чергу прем'єр-міністр Володимир Гройсман сказав, що раніше кошти направлялися будівельникам, будували там, де була земля, і люди отримували квартири інколи в інших населених пунктах. "Зараз гроші видають безпосередньо людям. Гроші ходять за людиною", - сказав Гройсман.

Як повідомляло РБК-Україна, обсяги будівництва у квітні 2019 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 30,2%. За даними Держстату, в січні-квітні зростання склало 28,1%.

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