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Кабмін направив 17,5 млн гривень сім'ям загиблих і постраждалих в АТО

Новини » Суспільство    20.02.2019 - 13:58
Кабмін направив 17,5 млн гривень сім'ям загиблих і постраждалих в АТО
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Мова йде, зокрема, про одноразову допомогу сім'ям десяти загиблих в АТО

Кабінет міністрів України виділив 17,5 млн гривень в якості одноразової допомоги членам сімей 10 загиблих і 13 потерпілим в антитерористичній операції (АТО) на Донбасі військовим. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Згідно з прийнятим розпорядженням, членам сім'ї загиблого в АТО виплатять 750 прожиткових мінімумів (для працездатних осіб на дату загибелі), а тим, хто отримав інвалідність, - від 250 до 400 прожиткових мінімумів в залежності від групи.

За розрахунками Мінсоцполітики, з цієї суми 12 млн гривень виплатять сім'ям загиблих військових. Інші кошти - майже 5,5 млн гривень, направлять тим, хто отримав інвалідність:

  • 9 військовим з II групою - 3,7 млн гривень;
  • 4 військовим з III групою - 1,7 млн гривень.

 

Фото: розпорядження Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сім'ям героїв Революції гідності виділять 25 млн гривень на житло.

"Цього року ми виділяємо 25 млн гривень на квартири для сімей загиблих героїв. Сім'ї зможуть самостійно обрати собі житло. Ми в постійному діалозі з людьми, а не від дати до дати", - зазначив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

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