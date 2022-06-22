Уряд виділив кошти на кіберзахист: на що підуть 1,8 млрд гривень

Кабінет міністрів виділив з резервного фонду державного бюджету 1,778 млрд гривень. Кошти виділені для забезпечення розвитку та модернізації системи кіберзахисту, мереж державної системи урядового зв’язку та Національної телекомунікаційної мережі, безперервної роботи, захисту та розвитку об’єктів критичної інформаційної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження від 21 червня 2022 р. № 495-р .

Раніше в СБУ повідомили, що у ніч повномасштабного вторгнення РФ ворог хотів знищити весь кіберзахист України. Зазначається, що було нейтралізовано понад 120 потужних кібератак на ресурси органів державної влади та військового управління.

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