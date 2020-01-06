ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кабмін запроваджує антикризову допомогу для сімей

Новини » Суспільство     06.01.2020 - 16:09
Кабмін запроваджує антикризову допомогу для сімей
Фото: засідання уряду (Віталій Носач/РБК-Україна)

Для допомоги сім’ям уряд створить ефективну службу та навчання фахівців із соцроботи

Кабінет міністрів України запроваджує своєчасну професійну допомогу для сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Про це заявив глава уряду Олексій Гончарук, передає РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Зазначається, що для допомоги таким сім’ям уряд створить ефективну службу та навчання фахівців із соціальної роботи.

"Для сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, урядом запроваджується своєчасна професійна допомога, спрямована на швидкий вихід з кризової ситуації… Кваліфікована соціальна допомога, що утворена в соціальних громадах, стимулюватиме такі родини подолати складні життєві обставини та повернутися до активного економічного та соціального життя", - прокоментував прем'єр.

Підкреслюється, що уряд змінює підходи у допомозі сім'ям у складних життєвих обставинах і робить особливий акцент на запобігання потраплянню українців у такі ситуації. Зокрема, йдеться про більшу кількість фахівців соціальної роботи, запровадження принципу "гроші ходять за людиною", а також про новий механізм соціальних виплат, який передбачає перехід від субвенції до програми за усіма виплатами.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Кабмін збільшив розмір допомоги на одну людину для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дітей з інвалідністю, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях.

Як писало РБК-Україна, уряд також планує виділення одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих і постраждалих у результаті антитерористичної операції (АТО) на Донбасі.

В Україні створять єдиний туристичний портал В уряді назвали суму економії на допомозі малозабезпеченим
Новини України Кабінет Міністрів Українисемья
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся