Кабмін ввів перевірку на поліграфі при держзакупівлях в міністерствах

Фото: Дмитро Дубілет (РБК-Україна)

Уряд змінив процедуру держзакупівель в міністерствах

Кабінет міністрів запустив реформу державних закупівель в міністерствах, які тепер будуть відбуватися централізовано. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра Кабміну Дмитра Дубілета Telegram.

За його словами, з березня всі міністерства будуть робити закупівлі палива, паперу, канцелярії та офісного обладнання централізовано. Це повинно дозволити держзакупівлям стати більш прозорими і ефективними.

"Процес буде більш ефективним. Закупівлі будуть робити менше людей, але більше професійних (тому що це буде їх пряма спеціалізація). Ми впроваджуємо періодичне тестування на поліграфі (у народі, детектор брехні) людей, які приймають рішення про закупівлі. З мого досвіду в бізнесі, поліграф - дуже дієвий інструмент проти відкатів. Державні органи будуть виступати "єдиним фронтом" у переговорах з підрядниками. Відповідно, державний бюджет буде економити більше на великих закупівлях", - написав Дубілет.

Також міністр зазначив, що до кінця року планується переведення всіх закупівель в міністерствах через єдиний центр. Крім цього до проекту планують приєднати не тільки міністерства, але й інші органи виконавчої влади.

"Практика централізації закупівель поширена у великих корпораціях. У разі держави централізація має так само привести до того, що закупівлі будуть проходити більш якісно, в бюджеті буде більше заощаджень, а також знизитися корупція", - повідомив Дубілет.

Раніше РБК-Україна писало, що в Кабміні планують скасувати звіти Київської та обласних адміністрацій. Як повідомив Дубілет, частина документів вже скасували, а частина планують скасувати найближчим часом.

Також повідомлялося, що в Україні запрацював державний сервіс перевірки квитанцій. До державного сервісу перевірки квитанцій Check підключили всі основні державні органи, що дає можливість перевірити факт оплати за кодом квитанції.