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Кабмин ввел проверку на полиграфе при госзакупках в министерствах

Новости » Политика     02.03.2020 - 09:56
Кабмин ввел проверку на полиграфе при госзакупках в министерствах
Фото: Дмитрий Дубилет (РБК-Украина)

Правительство изменило процедуру госзакупок в министерствах

Кабинет министров запустил реформу государственных закупок в министерствах, которые теперь будут совершаться централизовано. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра Кабмина Дмитрия Дубилета в Telegram.

По его словам, с марта все министерства будут делать закупки топлива, бумаги, канцелярии и офисного оборудования централизованно. Это должно позволить госзакупкам стать более прозрачными и эффективными.

"Процесс будет более эффективным. Закупки будут делать меньшее количество людей, но более профессиональных (потому что это будет их прямая специализация). Мы внедряем периодическое тестирование на полиграфе (в народе, детектор лжи) людей, которые принимают решения о закупках. По моему опыту в бизнесе, полиграф - очень действенный инструмент против откатов. Государственные органы будут выступать "единым фронтом" в переговорах с подрядчиками. Соответственно, государственный бюджет будет экономить больше на больших закупках", - написал Дубилет.

Также министр отметил, что до конца года планируется перевод всех закупок в министерствах через единый центр. Кроме этого к проекту планируют присоединить не только министерства, но и другие органы исполнительной власти.

"Практика централизации закупок распространена в крупных корпорациях. В случае государства централизация имеет так же привести к тому, что закупки будут проходить более качественно, в бюджете будет больше сбережений, а также снизиться коррупция", - сообщил Дубилет.

Ранее РБК-Украина писало, что в Кабмине планируют отменить отчеты Киевской и областных администраций. Как сообщил Дубилет, часть документов уже отменили, а часть планируют отменить в ближайшее время.

Также сообщалось, что в Украине заработал государственный сервис проверки квитанций. К государственному сервису проверки квитанций Check подключили все основные государственные органы, что дает возможность проверить факт оплаты по коду квитанции.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныгосзакупкиДмитрий Дубилет
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