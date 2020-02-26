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Дубілет анонсував скасування звітів КМДА і ОДА

Новини » Політика     26.02.2020 - 10:17
Дубілет анонсував скасування звітів КМДА і ОДА
Фото: Дмитро Дубілет (РБК-Україна)

Система звітності накопичувалася з 1992 року

Переважна більшість звітів, які Київська та обласні адміністрації готували і подавали до уряду, не потрібні, тому їх скасують. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет на своїй сторінці в Facebook.

До такого рішення в Кабміні прийшли після аналізу використання звітів, зазначив Дубілет. Він також розповів, що система звітності накопичувалася з 1992 року.

"Почали розбиратися з кожним звітом окремо. Досліджували, хто користується або хоча б відкриває ці звіти. Виявилося, що майже 3000 (70%) цих звітів не потрібні. Вони займають купу часу у тих, хто їх готує, але майже завжди просто накопичуються на запорошених шафах без всякого сенсу ", - написав Дубілет.

Міністр додав, що близько 10% цих документів були не потрібні навіть офіційно, оскільки їх свого часу скасовували, але "ніби забували повідомити про це регіони". За словами Дубілета, частину вже скасували, а ще частину скасують "протягом 2-3 тижнів максимум".

Нагадаємо, раніше Кабмін запустив сервіс безпаперових квитанцій. Він дозволить громадянам надавати квитанції про оплату Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) в електронному форматі. При цьому збережеться можливість використання і паперових квитанцій.

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