Кабмін вніс у Раду закон про заборону радіоелектронних засобів при воєнному стані

Уряд зареєстрував у парламенті відповідний законопроект 12 березня

Кабинет министров Украины предлагает Верховной раде ограничить использование радиоэлектронных средств на время военного положения. Об этом говорится в законопроекте №10142, который зарегистрирован на сайте парламента 12 марта.

Законопроектом "О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам использования радиоэлектронных средств в условиях действия правовых режимов военного и чрезвычайного состояний" предлагается ограничить использование радиоэлектронных средств и излучающих устройств любых форм собственности и назначения в условиях военного и чрезвычайного положения в порядке, установленном правительством.

Напомним, ранее правительство на своем заседании одобрило проект закона, которым предусматривается разрешить временное ограничение на использование радиоэлектронных средств в случае военного положения.

Как писало РБК-Украина ранее, комитет ВР по вопросам нацбезопасности и обороны ранее рекомендовал Раде предусмотреть разработку президентом плана обороны Украины.

Отметим, принятие соответствующего закона позволит закрепить на законодательном уровне необходимость разработки и утверждения президентом плана обороны Украины и утверждении его структуры.

Добавим, президент Петр Порошенко предлагает парламенту оптимизировать проведение процедур закупок товаров, работ и услуг в более сжатые сроки для обеспечения потребностей обороны во время действия правового режима военного положения.