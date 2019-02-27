Кабмін виступив за заборону радіоелектронних засобів при воєнному стані

Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Раді пропонують посилити контроль над такими засобами при воєнному стані

Кабінет міністрів України пропонує Верховній раді дозволити тимчасове обмеження на використання радіоелектронних засобів в разі воєнного стану. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

На засіданні уряду Кабмін схвалив зміни до законів про правовий режим воєнного стану і про правовий режим надзвичайного стану для встановлення обмежень у використанні радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв будь-яких форм власності та призначення в умовах воєнного та надзвичайного стану в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України

Фото: проект закону

Нагадаємо, парламентський комітет порекомендував Раді передбачити розробку президентом плану оборони України. За словами заступника міністра оборони Ігоря Павловського, для цього Рада повинна прийняти зміни до закону.

Зазначимо, прийняття відповідного закону дозволить закріпити на законодавчому рівні необхідність розробки і затвердження президентом плану оборони України та затвердження його структури.