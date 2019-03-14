Кабмін вніс у Раду закон про заборону радіоелектронних засобів при воєнному стані

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Уряд зареєстрував у парламенті відповідний законопроект 12 березня

Кабінет міністрів України пропонує Верховній раді обмежити використання радіоелектронних засобів на час воєнного стану. Про це йдеться у законопроекті №10142, який зареєстрували на сайті парламенту 12 березня.

Законопроектом "Про внесення змін до деяких законів України з питань використання радіоелектронних засобів в умовах дії правових режимів воєнного та надзвичайного станів" пропонується обмежити використання радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв будь-яких форм власності та призначення в умовах воєнного та надзвичайного стану в порядку, встановленому урядом.

Нагадаємо, раніше уряд на своєму засіданні схвалив проект закону, яким передбачається дозволити тимчасове обмеження на використання радіоелектронних засобів у разі воєнного стану.

Як писало РБК-Україна раніше, комітет ВР з питань нацбезпеки та оборони раніше рекомендував Раді передбачити розробку президентом плану оборони України.

Відзначимо, прийняття відповідного закону дозволить закріпити на законодавчому рівні необхідність розробки і затвердження президентом плану оборони України та затвердження його структури.

Додамо, президент Петро Порошенко також пропонує парламенту оптимізувати проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг в більш стислі терміни для забезпечення потреб оборони під час дії правового режиму воєнного стану.