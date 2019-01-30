Кабмін вніс у Раду закон про верифікацію соцвиплат українцям

Текст документа відсутній на сайті парламенту, але є у розпорядженні РБК-Україна

Кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект №9511 "О верификации и мониторинге государственных выплат". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт ВР.

Так, проект был зарегистрирован в среду, 30 января.

Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Текст документа на сайте парламента на данный момент отсутствует, однако есть в распоряжении РБК-Украина.

Напомним, ранее парламентский комитет социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения анонсировал, что обратится к Кабинету министров с замечаниями по правительственному законопроекту о верификации государственных выплат на соцзащиту украинцев.

Так, в Министерстве финансов отметили, что платформа для внедрения верификации государственных выплат на сферу социальной защиты украинцев готова на 95%.

Как писало РБК-Украина ранее, Кабмин предлагает парламенту урегулировать правовые и организационные основы проведения верификации и повысить эффективность государственных выплат. В правительстве отмечали, что исходя из международного опыта, не по адресу может распределяться до 30% средств, предусмотренных на соцвыплаты.