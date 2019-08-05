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У Мінсоцполітики назвали кількість переселенців в Україні

Новини » Суспільство    05.08.2019 - 11:07
У Мінсоцполітики назвали кількість переселенців в Україні
Ілюстративне фото (asn.in.ua.jpg)

В Україні зафіксовано 1 397 304 переселенців

В Україні станом на 5 серпня 2019 року зафіксовано майже 1,4 млн внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства соціальної політики України.

За даними відомства, в Україні зафіксовано 1 397 304 внутрішньо переміщених осіб.

"Станом на 5 серпня 2019 року, за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, взяті на облік 1 млн 397 тыс 304 переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія повинна виплатити 1,088 млн гривень переселенцю з Донецька. До вимушеного переселення з окупованої території Донецької області Сергій Шкребтій працював на заводі охоронцем. Відкрито засуджував російську агресію в Криму і активно відстоював свою проукраїнську позицію. У грудні 2014 року прийняв рішення покинути окупований Російською Федерацією Донецьк і переїхати в Одесу, щоб мати можливість жити, не турбуючись про свою безпеку.

Як повідомляло РБК-Україна, "Сила права" заявила про перемогу у справі переселенців з Луганська. Організація отримала постанову Касаційного цивільного суду у складі Верховного суду України, яким встановлено факт вимушеного переселення у травні 2016-го Ольги Арнаут та її неповнолітніх дітей з Луганська внаслідок збройної агресії Росії проти України та окупації частини території нашої країни.

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