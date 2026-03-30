Кабмин отказался от "большого налогового законопроекта": что предлагает взамен

"Сегодня Кабинет Министров одобрил три законопроекта, разработанные Минфином", - отметил Марченко.

По его словам, речь идет о:

урегулировании налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы, и введении международного обмена информацией (DAC7);

налогообложении международных посылок начиная с 0 евро;

продолжении действия военного сбора после завершения военного положения.

"Это часть системной работы правительства для детенизации экономики, обеспечения равных и справедливых условий конкуренции, а также необходимость финансирования ключевых потребностей государства в послевоенный период", - добавил министр финансов.

Подготовка законов

Он также отметил, что вопрос налогообложения цифровых платформ и международных посылок прорабатывались в тесном диалоге с бизнесом, профильными ассоциациями и экспертами.

Так, проведены десятки консультаций, по результатам которых учтен ряд конструктивных предложений, и теперь сформирована консолидированная позиция о необходимости внедрения прозрачных и предсказуемых правил.

Такие изменения являются частью выполнения Украиной своих обязательств в рамках евроинтеграционного курса.

Детали законопроекта о банках и цифровых платформах

Законопроекты предусматривают введение в Украине международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, в соответствии со стандартами ОЭСР и Директивы ЕС DAC7.

Так, предлагается ввести механизм налогообложения для физических лиц, получающих доходы через цифровые платформы. Ставка налога на доходы физических лиц составит 5% вместо 18%, которая действует сейчас.

При этом налоговым агентом будет выступать сама платформа, что значительно упрощает администрирование для граждан. Важно, что разовые, некоммерческие продажи личных вещей не будут подлежать налогообложению, если годовой доход от таких операций не превышает 2 тысячи евро.

Также такой подход уменьшает налоговую нагрузку для самозанятых лиц, стимулирует добровольное декларирование доходов и способствует детенизации.

Участники рынка цифровых платформ публично поддерживают введение единых правил. Предложенные изменения начнут действовать с 1 января 2027 года.

Законопроект о налогообложении международных отправлений

Предложенные изменения предусматривают применение НДС к международным отправлениям независимо от их стоимости по модели, которая уже действует в странах Европейского Союза.

НДС будет начисляться автоматически и включаться в стоимость товара еще на этапе покупки на электронной платформе. В то же время сохраняется освобождение от налогообложения для некоммерческих отправлений стоимостью до 45 евро. Реализация этих изменений позволит выровнять условия конкуренции и уменьшить объемы "серого" импорта.

Законопроект о продлении военного сбора

"Продолжение действия военного сбора после завершения военного положения является вынужденным шагом, обусловленным войной. Это решение обусловлено тем, что потребности сектора безопасности и обороны будут оставаться значительными, а также необходимостью финансирования восстановления страны", - добавил Марченко.

По последним оценкам, потребность в восстановлении Украины составляет около 588 млрд долларов. При этом законопроект об НДС для части ФЛП сейчас находится на стадии согласования и доработки, и будет вынесен на одобрение уже в ближайшее время.

Что с НДС для ФОПов?

Среди документов пока нет законопроекта о введении НДС для индивидуальных предпринимателей. По информации РБК-Украина из правительственных источников, Кабмин планирует утвердить его отдельно и подать в Раду чуть позже.

Эту информацию подтвердил и сам Марченко в своем посте.

"Законопроект о НДС для части ФОП сейчас находится на стадии согласования и доработки с ЦОИВ и будет вынесен на утверждение уже в ближайшее время",- написал он.