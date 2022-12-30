Кабмин отказался от электронных аукционов из-за блекаутов
Кабинет министров Украины отказался от электронных аукционов в связи с стабилизационными и аварийными отключениями света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram постоянного представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука.
"Внесены изменения в особенности осуществления публичных закупок товаров, работ и услуг для заказчиков, предусмотренных ЗУ "О публичных закупках", на период действия правового режима военного положения в Украине и в течение 90 дней со дня его прекращения отмены", - говорится в решении Кабмина.
Такое решение вызвано нестабильной работой электронных аукционов в условиях стабилизационных и аварийных отключений света на территории Украины. Также из механизма проведения открытых торгов исключены электронные аукционы.
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