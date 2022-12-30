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Кабмин отказался от электронных аукционов из-за блекаутов

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Пятница 30 декабря 2022 18:42
Кабмин отказался от электронных аукционов из-за блекаутов Фото: Кабмин запретил электронные аукционы из-за блекаутов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Кабинет министров Украины отказался от электронных аукционов в связи с стабилизационными и аварийными отключениями света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram постоянного представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука.

"Внесены изменения в особенности осуществления публичных закупок товаров, работ и услуг для заказчиков, предусмотренных ЗУ "О публичных закупках", на период действия правового режима военного положения в Украине и в течение 90 дней со дня его прекращения отмены", - говорится в решении Кабмина.

Такое решение вызвано нестабильной работой электронных аукционов в условиях стабилизационных и аварийных отключений света на территории Украины. Также из механизма проведения открытых торгов исключены электронные аукционы.

Ранее мы писали, что на торги выставлено бывшее отделение банка в самом центре Киева "Сбербанк России". Аукцион по продаже офиса пройдет в системе Prozorro и запланирован на 5 января 2023 года.

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Кабинет Министров Украины блекаут
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