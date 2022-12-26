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Бывший офис российского "Сбербанка" в центре Киева будет продан с аукциона

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Украина, Понедельник 26 декабря 2022 11:52
Бывший офис российского "Сбербанка" в центре Киева будет продан с аукциона Фото: офис "Сбербанка" в центре Киева продадут с аукциона (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Аукцион по продаже офиса АО "МР БАНК" (ранее - "Сбербанк России") пройдет в системе Prozorro. Продажи 5 января 2023 года. На торги выставлено бывшее отделение банка в самом центре Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Фонда гарантирования вкладов физлиц.

По данным пресс-службы, в состав лота вошли нежилые помещения, площадью более 1 тыс. кв. м. Здание на ул. Большая Васильковская, 85-87 находится в 500 метрах от станций метро "Олимпийская" и "Дворец Украина". Помещение оборудовано всеми инженерными сетями.

Начальная цена реализации лота 83,35 млн гривен. Средства, вырученные от продажи актива, Фонд направит на расчеты с кредиторами АО "МР БАНК".

Торги пройдут по английской модели аукциона. Участие в аукционе могут принять юридические и физические лица, кроме российской федерации или лиц, связанных с государством-агрессором. Следить за ходом торгов могут все желающие.

Напомним, в 2021 году российский "Сбербанк" в Украине был переименован в "Международный резервный банк" ("МР Банк").

Решение о закрытии российских банков в Украине было принято сразу после вторжения РФ в Украину 24 февраля.

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