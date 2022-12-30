Кабмін відмовився від електронних аукціонів через блекаути
Кабінет міністрів України відмовився від електронних аукціонів через стабілізаційні та аварійні відключення світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram постійного представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука.
"Внесено зміни особливо здійснення публічних закупівель товарів, робіт та послуг для замовників, передбачених ЗУ "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму військового стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення скасування", - йдеться у рішенні Кабміну .
Таке рішення спричинене нестабільною роботою електронних аукціонів в умовах стабілізаційних та аварійних відключень світла на території України. Також із механізму проведення відкритих торгів виключено електронні аукціони.
Раніше ми писали, що на торги виставлено колишнє відділення банку у самому центрі Києва "Сбербанк Росії". Аукціон із продажу офісу пройде в системі Prozorro та запланований на 5 січня 2023 року.
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