Кабмін відмовився від електронних аукціонів через блекаути

Кабінет міністрів України відмовився від електронних аукціонів через стабілізаційні та аварійні відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram постійного представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука.

"Внесено зміни особливо здійснення публічних закупівель товарів, робіт та послуг для замовників, передбачених ЗУ "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму військового стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення скасування", - йдеться у рішенні Кабміну .

Таке рішення спричинене нестабільною роботою електронних аукціонів в умовах стабілізаційних та аварійних відключень світла на території України. Також із механізму проведення відкритих торгів виключено електронні аукціони.