ua ru
Пт, 30 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кабмін відмовився від електронних аукціонів через блекаути

Новость на русском →
П'ятниця 30 грудня 2022 18:42
Кабмін відмовився від електронних аукціонів через блекаути Фото: Кабмін заборонив електронні аукціони через блекаути (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Кабінет міністрів України відмовився від електронних аукціонів через стабілізаційні та аварійні відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram постійного представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука.

"Внесено зміни особливо здійснення публічних закупівель товарів, робіт та послуг для замовників, передбачених ЗУ "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму військового стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення скасування", - йдеться у рішенні Кабміну .

Таке рішення спричинене нестабільною роботою електронних аукціонів в умовах стабілізаційних та аварійних відключень світла на території України. Також із механізму проведення відкритих торгів виключено електронні аукціони.

Раніше ми писали, що на торги виставлено колишнє відділення банку у самому центрі Києва "Сбербанк Росії". Аукціон із продажу офісу пройде в системі Prozorro та запланований на 5 січня 2023 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України блекаут
NEWS
Війна без вихідних. Чи є загроза ракетних ударів на Новий рік та Різдво
Війна без вихідних. Чи є загроза ракетних ударів на Новий рік та Різдво
DAILY
Дмитро Кулеба: Росію треба запхати в її кордони та закрити на замок
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дмитро Кулеба: Росію треба запхати в її кордони та закрити на замок