В Украине запустят третий этап "Восстановления": Шмыгаль назвал термины

Украинская программа "Восстановление" имеет три этапа реализации. На возмещение поврежденного имущества подано более 50 тысяч заявок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании правительства.

По словам Шмыгаля, "есть Восстановление" на стадии активной реализации. Больше всего заявок на возмещение было подано в Харьковской, Киевской и Николаевской областях.

"В виде компенсации люди уже получили 1,5 миллиарда гривен. 4,3 тысячи заявок уже поступило относительно разрушенного жилья. В Действии продолжается генерация жилищных сертификатов, за которые пострадавшие смогут приобрести новое жилище. С ноября эти сертификаты уже можно будет использовать", - сказал премьер.

Третий этап "есть Восстановление" - это возмещение тем, кто сделал ремонты за свой счет.

"Верховная Рада приняла соответствующий закон. Ожидаем, что выплаты начнутся с начала 2024 года", – подчеркнул Шмыгаль.

Программа естьВосстановление

Подробнее о программе "Восстановление" можно узнать в материале РБК-Украина.

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