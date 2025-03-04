Кабмин выделил 150 млн гривен на возвращение украинских беженцев из-за границы

Возвращение украинских беженцев

Согласно опросу в конце февраля, доля беженцев, планирующих вернуться в Украину, опустилась до самого низкого уровня со времени полномасштабного вторжения и составляет 43%. Только 20% украинцев полностью уверены, что вернутся.

Напомним, в августе 2024 года президент Владимир Зеленский объявил о создании Министерства единства, которое должно объединить украинцев за границей и противостоять российской пропаганде.

Основная задача нового ведомства - поддержка украинских общин за границей и защита национальных интересов. Зеленский отметил, что для удовлетворения их образовательных и культурных потребностей нужна более активная роль государства, поскольку МИД самостоятельно этого не обеспечит.

В начале декабря стало известно, что Алексей Чернышов возглавит Министерство национального единства Украины.

В январе этого года Кабинет министров одобрил создание Агентства национального единства. Эта структура поможет реализовать инициативы по взаимодействию с украинским сообществом и общественными организациями за границей.

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