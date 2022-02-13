Кабмін ввечері збереться на засідання щодо авіарейсів в Україну

Кабінет міністрів України ввечері 13 лютого збереться на засідання щодо ситуації з авіаперевезеннями. Очікується, що уряд ухвалить рішення щодо допомоги авіакомпаніям у відносинах зі страховиками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови офісу президента Кирила Тимошенко .

За його словами, Міністерство інфраструктури підготувало проєкти урядових рішень, які допоможуть авіакомпаніям продовжувати польоти як в Україну, так і назад. Документи мають допомогти авіаперевізникам у відносинах із страховиками.

"О 20:00 годині відбудеться засідання Кабміну, чекаємо на їх затвердження", - додав Тимошенко.

Заступник голови ВП наголосив, що хоча йдеться про приватні компанії, держава готова підтримати українських авіаперевізників. "Щоб страхові компанії були впевнені – в Україну можна літати і жодних проблем немає", - додав Тимошенко.