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Кабмін збільшив персонал центрального апарату Офісу фінконтролю

Новини » Економіка     03.03.2020 - 11:28
Кабмін збільшив персонал центрального апарату Офісу фінконтролю
Фото: засідання уряду (Віталій Носач, РБК-Україна)

Персонал центрального апарату збільшений за рахунок територіальних органів

Кабмін міністрів вніс зміни до постанови про граничну чисельність працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади від 5 квітня 2014 р. № 85. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, який присутній на закритому засіданні Кабміну.

Кабмін залишив чисельність Офісу фінансового контролю у 2312 працівників. Водночас 384 переведені до центрального апарату.

У результаті персонал центрального апарату Офісу фінансового контролю становитиме 800 осіб, територіальних органів - 1512. Усі вони мають статус держслужбовців.

Проект документу є у розпорядженні РБК-Україна

Нагадаємо, в грудні 2019 Кабмін прийняв рішення створити Офіс фінансового контролю замість Державної аудиторської служби. Офіс фінконтролю буде інспекцією, яка є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабміном через міністра фінансів.

У лютому 2020 року керівником нового Офісу фінансового контролю призначений Ігор Буграк.

Кабінет міністрів України на засіданні 19 лютого затвердив Положення про Офіс фінансового контролю.

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