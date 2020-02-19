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Уряд визначив повноваження Офісу фінконтролю

Новини » Економіка     19.02.2020 - 13:30
Уряд визначив повноваження Офісу фінконтролю
Фото: засідання уряду (РБК-Україна)

Офіс фінконтролю перевірятиме міністерства та відомства

Кабінет міністрів України на засіданні 19 лютого затвердив Положення про Офіс фінансового контролю. По це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Як зазначили в прес-службі, у положенні йдеться, що Офіс фінконтролю здійснюватиме контрольні заходи у міністерствах, інших органах виконавчої влади, державних фондах, фондах загальнообов’язкового державного соціального страхування, бюджетних установах, суб’єктах господарювання державного сектору економіки, а також на підприємствах, в установах та організаціях, які отримують (отримували) кошти з бюджетів усіх рівнів, державних фондів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування або використовують (використовували) державне чи комунальне майно. Контрольні заходи також здійснюватимуться у суб’єктах господарської діяльності незалежно від форми власності за судовим рішенням, ухваленим у кримінальному провадженні.

Новостворений орган відповідатиме, зокрема, за перевірку:

  • використання і збереження державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, у тому числі цільового, ефективного та результативного використання коштів державного бюджету та місцевих бюджетів;
  • дотримання законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу щодо державного і місцевих бюджетів;
  • дотримання законодавства про закупівлі;
  • цільового використання і своєчасного повернення кредитів (позик), отриманих під державні (місцеві) гарантії;
  • реалізації інвестиційних проектів, інших проектів (програм), що підтримуються міжнародними організаціями;
  • законності та правомірності витрат бенефіціарів (партнерів) в межах виконання спільних операційних програм прикордонного та транскордонного співробітництва;
  • стану і достовірності бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

Окрім того, у положенні передбачено реалізацію інституту фінансової аналітики, тобто проведення аналізу ризиків щодо управління ресурсами держави з подальшим здійсненням контрольних заходів за високоризиковими операціями.

Нагадаємо, в грудні 2019 Кабмін прийняв рішення створити Офіс фінансового контролю замість Державної аудиторської служби. Офіс фінконтролю буде інспекцією, яка є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабміном через міністра фінансів.

У лютому 2020 року керівником нового Офісу фінансового контролю призначений Ігор Буграк.

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