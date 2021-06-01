Італія перестала визнавати українські водійські права
Відсьогодні, 1 червня, в Італії перестали визнавати українські водійські права. Оскільки між країнами тимчасово втратила чинність відповідна угода.
Про це повідомляє прес-служба посольства України в Італії у Facebook.
"Українсько-італійська Угода про взаємне визнання та обмін водійського посвідчення тимчасово припинила свою дію з 1 червня 2021 року. Будь - які повідомлення про автоматичне продовження дії Угоди не відповідають дійсності", - йдеться в повідомленні.
В даний час Міністерство внутрішніх справ України та Міністерство інфраструктури і транспорту Італії працюють над тим, щоб підписати нову угоду про взаємне визнання та обмін водійських посвідчень.
Після вступу нової угоди в силу українські водії знову зможуть обмінювати свої посвідчення на італійські.
Нагадаємо, в 2015 році було підписано міжурядову угоду, згідно з якою українські водійські права визнаються в Італії.
Крім того, з 20 травня у Британії можна обміняти українські водійські права на британський документ без проходження іспитів.
Додамо, що Катар і Україна підписали угоду про взаємному визнанні водійських прав.
Раніше угода про визнання прав Україна підписала з ОАЕ.