Італія перестала визнавати українські водійські права

Про це повідомляє прес-служба посольства України в Італії у Facebook.

"Українсько-італійська Угода про взаємне визнання та обмін водійського посвідчення тимчасово припинила свою дію з 1 червня 2021 року. Будь - які повідомлення про автоматичне продовження дії Угоди не відповідають дійсності", - йдеться в повідомленні.

В даний час Міністерство внутрішніх справ України та Міністерство інфраструктури і транспорту Італії працюють над тим, щоб підписати нову угоду про взаємне визнання та обмін водійських посвідчень.

Після вступу нової угоди в силу українські водії знову зможуть обмінювати свої посвідчення на італійські.