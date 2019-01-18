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АМКУ визнав "Укрзалізницю" монополістом

Новини » Економіка    18.01.2019 - 14:41
АМКУ визнав "Укрзалізницю" монополістом
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Монопольне становище встановлене за результатами дослідження

Антимонопольний комітет України схвалив Звіт про результати дослідження ринку перевезення вантажів залізничним транспортом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу АМКУ.

Як зазначили в прес-службі, за результатами проведеного дослідження встановлено монопольне (домінуюче) становище АТ "Укрзалізниця" з часткою 100% на ринках:

  • надання в користування інфраструктури залізничного транспорту;
  • надання послуг магістральних вантажних локомотивів;
  • перевезення вантажів залізничним транспортом;

Крім того, протягом 2017-2018 років мало ознаки монопольного (домінуючого) становища на ринку надання в користування вагонів в межах України з часткою, що перевищує 35%.

За результатами розгляду дослідження АМКУ схвалив внесення пропозицій до Кабінету міністрів та надання рекомендацій Міністерству інфраструктури і АТ "Укрзалізниця" "з метою створення належних умов для функціонування ринку, з урахуванням вимог законодавства про захист економічної конкуренції".

Як повідомляло РБК-Україна "Укрзалізниця" протягом 2019 року має намір кілька разів підвищити тарифи на пасажирські перевезення, а також на перевезення вантажів. Зокрема планується підвищення вартості квитків з 1 квітня на 12%, і ще на 12% - з жовтня. Крім того, компанія планує і додаткове підвищення тарифів на пасажирські перевезення - на 13-21% - в залежності від категорії поїзда і типу вагона.

Нагадаємо, за 2018 рік "Укрзалізниця" підвищила тарифи на пасажирські перевезення двічі - на 12% у травні і 12% у жовтні.

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