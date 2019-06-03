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Нова модель тарифів УЗ має враховувати інтереси бізнесу, - голова ДРС

Новини » Економіка    03.06.2019 - 15:53
Нова модель тарифів УЗ має враховувати інтереси бізнесу, - голова ДРС
Фото: Ксенія Ляпіна (УНІАН)

Ляпіна закликала врахувати потреби всіх галузей

Новий підхід до формування тарифів на залізничні вантажоперевезення має обговорюватись за максимального залучення представників всіх галузей, що користуються послугами "Укрзалізниці" (УЗ) для транспортування вантажів. Про це заявила голова Державної регуляторної служби (ДРС) Ксенія Ляпіна під час презентації пропозицій "Укрзалізниці" по новому підходу формування тарифів на вантажоперевезення, передає РБК-Україна. 

Зокрема, вона зазначила, що презентація - це крок до формування Меморандуму про взаєморозуміння між залізничниками і промисловцями. 

За словами Ляпіної, пропозиція "Укрзалізниці" полягає у застосуванні формульного підходу до формування основної затратної частини і відповідає на питання, як може формуватися тариф на залізничні вантажоперевезення. При цьому бізнес братиме безпосередню участь у розробленні майбутнього тарифного бюлетеня.

"Маємо докласти спільних зусиль, аби врахувати потреби всіх галузей. Оцінити вплив змін. Скласти план переходу від старого тарифу до нового, бо перевезення відбуваються щодня і неможливо поставити їх на паузу до моменту розробки нових тарифів. Тому цей перехід треба певним чином запрограмувати. Над цим і працюватимемо разом найближчим часом", - зазначила Ляпіна.

Як відомо, у Державній регуляторній службі "Укрзалізниця" презентувала ключовим вантажовласникам свої пропозиції по зміні підходу до формування тарифів на вантажні перевезення. Це стало одним з кроків до підписання Меморандуму про взаєморозуміння між промисловцями і залізничниками, робота над яким триває.

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