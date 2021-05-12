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Кабмін затвердив стратегічні напрями протидії відмиванню коштів

Автор: Юлія Струк

Кабінет міністрів затвердив стратегічні напрями протидії відмиванню коштів. Уряд схвалив відповідний проект розпорядження на сьогоднішньому засіданні.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Основні напрями розраховані на період до 2023 року. Вони визначають актуальні ризики та загрози у сфері запобігання та протидії, а також напрями державної політики для мінімізації цих ризиків і загроз та розвитку системи фінансового моніторингу.

Також затверджений план заходів передбачає інституційне, законодавче, організаційне та практичне удосконалення національної системи боротьби з відмивання "брудних" коштів відповідно до міжнародних стандартів.

Заходи поділені на групи, за кожною з яких закріплені виконавці та термін виконання, а саме:

  • удосконалення законодавства у сфері фінмоніторингу;
  • удосконалення діяльності суб’єктів держфінмоніторингу та інших органів;
  • підвищення ефективності діяльності правоохоронних та інших державних органів;
  • відкритість інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб;
  • міжнародне співробітництво з питань запобігання та протидії.

Нагадаємо, на початку березня Кабмін затвердив План боротьби з виведенням коштів в офшори. Він розрахований до кінця 2022 року.

Як писало РБК-Україна, у жовтні 2020 року Євросоюз вніс зміни в "чорний список" офшорів.

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