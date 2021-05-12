Кабмін затвердив стратегічні напрями протидії відмиванню коштів

Основні напрями розраховані на період до 2023 року. Вони визначають актуальні ризики та загрози у сфері запобігання та протидії, а також напрями державної політики для мінімізації цих ризиків і загроз та розвитку системи фінансового моніторингу.

Також затверджений план заходів передбачає інституційне, законодавче, організаційне та практичне удосконалення національної системи боротьби з відмивання "брудних" коштів відповідно до міжнародних стандартів.

Заходи поділені на групи, за кожною з яких закріплені виконавці та термін виконання, а саме: