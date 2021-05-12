Кабмин утвердил стратегические направления противодействия отмыванию денег

Основные направления рассчитаны на период до 2023 года. Они определяют актуальные риски и угрозы в сфере предотвращения и противодействия, а также направления государственной политики для минимизации этих рисков и угроз и развития системы финансового мониторинга.

Также утвержденный план мероприятий предусматривает институциональное, законодательное, организационное и практическое совершенствование национальной системы борьбы с отмыванием "грязных" средств в соответствии с международными стандартами.

Мероприятия разделены на группы, за каждой из которых закреплены исполнители и сроки выполнения, а именно: