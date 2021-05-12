Кабмин утвердил стратегические направления противодействия отмыванию денег

Кабинет министров утвердил стратегические направления противодействия отмыванию средств. Правительство одобрило соответствующий проект распоряжения на сегодняшнем заседании.
Основные направления рассчитаны на период до 2023 года. Они определяют актуальные риски и угрозы в сфере предотвращения и противодействия, а также направления государственной политики для минимизации этих рисков и угроз и развития системы финансового мониторинга.
Также утвержденный план мероприятий предусматривает институциональное, законодательное, организационное и практическое совершенствование национальной системы борьбы с отмыванием "грязных" средств в соответствии с международными стандартами.
Мероприятия разделены на группы, за каждой из которых закреплены исполнители и сроки выполнения, а именно:
Напомним, в начале марта Кабмин утвердил План борьбы с выводом средств в офшоры. Он рассчитан до конца 2022 года.
Как писало РБК-Украина, в октябре 2020 года Евросоюз внес изменения в "черный список" оффшоров.