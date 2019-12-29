Кабмін затвердив порядок оформлення довідки, що підтверджує политпреследование громадян РФ

Кабінет міністрів України затвердив порядок організації оформлення і видачі українськими дипломатичними установами довідки, яка підтверджує переслідування за політичними переконаннями громадянина Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Урядовий портал".

"Затвердити Порядок оформлення та видачі Міністерством закордонних справ україни, дипломатичним представництвом або консульською установою України довідки, що підтверджує переслідування за політичними переконаннями громадянина Російської Федерації в країні своєї громадянської належності, додається", - йдеться в постанові № 1130 від 27 грудня 2019 року.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроект "Про внесення змін у деякі закони України щодо питань громадянства", який дозволить спростити отримання громадянства військовим і біженцям з Російської Федерації.

До цього Зеленський спростив надання громадянства України росіянам. Мова йде про тих росіян, які зазнали політичного переслідування.