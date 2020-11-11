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Кабмін ухвалив план впровадження в Україні зв'язку 5G

Київ, Середа 11 листопада 2020 14:34
Кабмін ухвалив план впровадження в Україні зв'язку 5G
Фото: Кабмін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Оператори отримають ліцензії до кінця наступного року

Кабінет міністрів ухвалив план заходів щодо впровадження в Україні системи рухомого (мобільного) зв’язку п’ятого покоління. Тендер на видачу ліцензій відбудеться наприкінці 2021 року.

Розпорядження ухвалено під час засідання уряду 11 листопада.

Згідно з планом, у жовтні 2021 року буде оголошено конкурс або тендер на видачу ліцензій з використанням системи рухомого (мобільного) зв’язку п’ятого покоління. Це відбудеться за умови конверсії радіочастот.

У грудні 2021 року будуть визначені переможці конкурсу або тендеру, що виконали всі умови і запропонували найвищу ціну за відповідну смугу.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту розпорядження, на цей час в Україні функціонують системи мобільного зв’язку 2G, ЗG, 40G.

"Системи рухомого (мобільного) зв’язку п’ятого покоління (5G) значно розширюють обмежений функціонал сервісів мереж рухомого (мобільного) зв’язку попередніх поколінь. Основними функціональними особливостями мереж 5G є вдосконалений мобільний широкосмуговий доступ до Інтернету, наднадійні комунікації з низькою затримкою та масивні міжмашинні комунікації, на основі яких будується все різноманіття послуг і можливостей мереж ІМТ2020 (5G)", - йдеться в документі.

До таких послуг і можливостей належать: значно висока швидкість передачі даних, об’ємне відео та відео надвисокої чіткості, промислова автоматизація, зв’язок при надзвичайних ситуаціях тощо. "У результаті впровадження системи рухомого (мобільного) зв’язку п’ятого покоління (5G) економіка України отримає можливість для стрімкого зростання", - зазначається в записці.

Нагадаємо, у вересні Кабінет міністрів схвалив план заходів щодо підвищення якості послуг рухомого (мобільного) зв’язку на 2020-2022 роки. У плані є заходи щодо впровадження технології 5G.

Зазначимо, в лютому Київстар, Vodafone України і lifecell отримали 4G ліцензії у діапазонах низьких без тендеру. Рішення Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації прийняла після указу президента та постанов уряду.

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