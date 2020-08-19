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Кабмін затвердив план святкування Дня незалежності

Київ, Середа 19 серпня 2020 14:19
Кабмін затвердив план святкування Дня незалежності
Фото: святкування Дня незалежності (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Заходи будуть проходити на Михайлівській та Софіївській площах

Кабінет міністрів України затвердив план святкування Дня незалежності. Заходи будуть проходити на Михайлівській та Софіївській площах.

Це рішення прийняли на засіданні уряду.

Зазначимо, раніше ці заходи проходили на Хрещатику та Майдані Незалежності.

День Незалежності в Україні святкуватимуть 24 серпня.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав указ "Про відзначення 29-ї річниці незалежності України", святкування пройде без параду і з урахуванням вимог щодо запобігання поширення коронавірусу.

Відзначимо, до Дня незалежності з Києва до Харкова запустять додаткові поїзди "Інтерсіті +".

Крім того, УЗ призначила додаткові поїзди з Одеси до Дня Незалежності.

Також повідомлялося, що у зв'язку зі святкуванням Дня незалежності в Україні буде три вихідних дні підряд.

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