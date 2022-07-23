Уряд затвердив перелік послуг за кордоном, які дозволено оплачувати за валюту

Кабінет міністрів України вніс зміни до постанови 24 лютого 2022 р. № 153 "Про окремі питання щодо забезпечення здійснення імпорту". Нові правила почали діяти з 23 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 22 липня 2022 р. № 814.

Документом затверджений перелік послуг, робіт, прав інтелектуальної власності, інших немайнових прав, за операціями з імпорту яких рекомендовано Національному банку забезпечити здійснення переказів. Постанова містить широкий перелік послуг, серед яких: Оплата товарів (продукції, послуг, витрат), пов’язаних із перевезенням пасажирів, вантажів

Послуги з транспортування вантажів всіма видами транспорту

Послуги із зберігання товару на складах за кордоном

Оптичні та радарні супутникові знімки

Програмна продукція, зокрема результат комп’ютерного програмування

Примірники (копії, екземпляри) комп’ютерних програм, їх частин, компонентів

Послуги медичних лабораторій

Послуги з реєстрації та перереєстрації лікарських засобів

Послуги іноземних дата-центрів

Послуги поштового зв’язку тощо