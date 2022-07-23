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Кабмин утвердил перечень услуг за рубежом, которые разрешено оплачивать за валюту

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Украина, Суббота 23 июля 2022 12:25
Кабмин утвердил перечень услуг за рубежом, которые разрешено оплачивать за валюту Фото: Кабмин утвердил широкий перечень услуг для импорта (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины внес изменения в постановление 24 февраля 2022 г. № 153 "Об отдельных вопросах обеспечения импорта". Новые правила начали действовать с 23 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 22 июля 2022 г. № 814.

Документом утвержден перечень услуг, работ, прав интеллектуальной собственности и других неимущественных прав, по операциям импорта которых рекомендовано Национальному банку обеспечить проведение переводов.

Постановление содержит широкий перечень услуг, среди которых:

  • Оплата товаров (продукции, услуг, расходов), связанных с перевозкой пассажиров, грузов
  • Услуги по транспортировке грузов всеми видами транспорта
  • Услуги по хранению товара на складах за рубежом
  • Оптические и радарные спутниковые снимки
  • Программная продукция, в частности результат компьютерного программирования
  • Экземпляры (копии, экземпляры) компьютерных программ, их частей, компонентов
  • Услуги медицинских лабораторий
  • Услуги по регистрации и перерегистрации лекарственных средств
  • Услуги иностранных дата-центров
  • Услуги почтовой связи

Напомним, Кабинет министров с 9 июля отменил постановление о перечне товаров критического импорта, для которых разрешено покупать валюту на межбанке. В то же время остается запрет на импорт услуг.

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Кабинет Министров Украины
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