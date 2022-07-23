Кабмин утвердил перечень услуг за рубежом, которые разрешено оплачивать за валюту

Кабинет министров Украины внес изменения в постановление 24 февраля 2022 г. № 153 "Об отдельных вопросах обеспечения импорта". Новые правила начали действовать с 23 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 22 июля 2022 г. № 814.

Документом утвержден перечень услуг, работ, прав интеллектуальной собственности и других неимущественных прав, по операциям импорта которых рекомендовано Национальному банку обеспечить проведение переводов. Постановление содержит широкий перечень услуг, среди которых: Оплата товаров (продукции, услуг, расходов), связанных с перевозкой пассажиров, грузов

Услуги по транспортировке грузов всеми видами транспорта

Услуги по хранению товара на складах за рубежом

Оптические и радарные спутниковые снимки

Программная продукция, в частности результат компьютерного программирования

Экземпляры (копии, экземпляры) компьютерных программ, их частей, компонентов

Услуги медицинских лабораторий

Услуги по регистрации и перерегистрации лекарственных средств

Услуги иностранных дата-центров

Услуги почтовой связи