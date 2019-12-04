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ПФУ назвав середній розмір пенсій в Україні

Новини » Економіка     04.12.2019 - 10:26
ПФУ назвав середній розмір пенсій в Україні
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

У рік подвійних виборів пенсії зросли на 14,1%, що у 3,5 рази більше інфляції

Середній розмір пенсій в Україні станом на 1 листопада становив 3019,62 грн, що на 374 грн або на 14,1% більше, ніж на початок року. Про це повідомляє прес-служба Пенсіонного фонду України (ПФУ) у Facebook.

ПФУ назвав середній розмір пенсій в Україні

www.facebook.com/pfu.gov.ua

За даними ПФУ, протягом 10 місяців 2019 року на пенсійні виплати спрямовано 363,8 млрд грн, що на 67,0 млрд грн, або на 22,6% більше ніж за відповідний період минулого року.

ПФУ назвав середній розмір пенсій в Україні

www.facebook.com/pfu.gov.ua

Загальна чисельність пенсіонерів станом на 1 листопада 2019 року становила 11,3 млн осіб. З початку року призначено 329 нових пенсій. Крім того, проведено масштабні перерахунки пенсій з січня, березня, квітня та липня поточного року.

ПФУ назвав середній розмір пенсій в Україні

www.facebook.com/pfu.gov.ua

Відзначимо, споживчі ціни в Україні у січні-жовтні 2019 року зросли на 4,1%.

Як повідомляло РБК-Україна, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія), з 1 грудня 2019 року підвищено на 74 грн до 1638 грн. Планове підвищення мінімальної пенсії закладено в законі про державний бюджет на 2019 рік.

Нагадаємо, середня пенсія в Україні станом на 1 липня 2019 року становила 3005,96 грн. Всього в країні налічувалося 11,3 млн пенсіонерів.

ПФУ почав виплачувати підвищені пенсії за місяць Мінімальна пенсія зросла з 1 грудня
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