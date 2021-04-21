Кабмін відклав затвердження нормативу дивідендів для держпідприємств

Планувалося, що норматив складе 50% від прибутку. У той же час для" Укргідроенерго "і Ощадбанку базовий норматив складе 30%, для ПриватБанку - 80%, для НАК" Нафтогаз України " - 95%.

Як наголошується в пояснювальній записці до проекту, законом "Про державний бюджет України на 2021 рік" передбачено надходження від дивідендів держпідприємств на суму 24,4 млрд гривень. Зазначена сума розраховувалася з урахуванням, в тому числі, планового прибутку НАК "Нафтогаз України" у розмірі 11,5 млрд гривень.

"Разом з цим, згідно з проектом фінансового плану НАК "Нафтогаз України" на 2021 рік, який надійшов до Міністерства, товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2020 рік прогнозується отримати збиток у сумі 11,8 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

Без урахування надходжень дивідендів від НАК "Нафтогаз України" надходження до державного бюджету від сплати дивідендів очікуються на рівні 22,3 млрд гривень.