Кабмин отложил утверждение норматива дивидендов для госпредприятий

Планировалось, что норматив составит 50% от прибыли. В то же время для "Укргидроэнерго" и Ощадбанка базовый норматив составит 30%, для ПриватБанка - 80%, для НАК "Нафтогаз Украины" - 95%.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, законом "О государственном бюджете Украины на 2021 год" предусмотрено поступление от дивидендов госпредприятий на сумму 24,4 млрд гривен. Указанная сумма рассчитывалась с учетом, в том числе, плановой прибыли НАК "Нафтогаз Украины" в размере 11,5 млрд гривен.

"Вместе с этим, согласно проекту финансового плана НАК "Нафтогаз Украины" на 2021 год, который поступил в министерство, обществом по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год прогнозируется получить убыток в сумме 11,8 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Без учета поступлений дивидендов от НАК "Нафтогаз Украины" поступления в государственный бюджет от уплаты дивидендов ожидаются на уровне 22,3 млрд гривен.