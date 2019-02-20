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Кабмін прискорив оцінку держмайна перед приватизацією

Новини » Політика    20.02.2019 - 12:24
Кабмін прискорив оцінку держмайна перед приватизацією
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Методику оцінки привели у відповідність із законом про приватизацію

Кабінет міністрів України вніс зміни до методики оцінювання майна, спрямовані на прискорення оцінки вартості об'єктів перед приватизацією. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, методику оцінювання майна виклали в новій редакції. Передбачаються норми, згідно з якими:

  • вартість об'єктів малої приватизації визначається за балансовою вартістю майна (активів) і у разі продажу пакетів акцій, що відносяться до об'єктів малої приватизації, - по номінальній вартості таких пакетів акцій;
  • вартість об'єктів великої приватизації визначається радниками;
  • вартість пакетів акцій, які є об'єктами великої приватизації, однак продаються без залучення радника, визначається шляхом проведення стандартизованої оцінки;
  • встановлюються особливості затвердження (погодження) оцінки майна;
  • встановлюються випадки рецензування звіту про оцінку (акту про оцінку) майна, що підлягає приватизації.

 

Фото: методика оцінювання майна

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що приватизація київського "Президент-готелю" повинен відбутися навесні 2019 року.

До цього в МЕРТ розповіли про перспективи продажу об'єктів великої приватизації в 2019 році.

 

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