Держшахти продають вугілля в 4 рази дешевше ринкової ціни, - Волинець

Українські державні шахти змушені продавати вугілля в 4 рази дешевше ринкової ціни, через що вони залишаються недофінансованими та скорочувати видобуток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лідера незалежної профспілки гірників Михайла Волинця у Facebook .

За його словами, зараз ціни на вугілля в Європі на рекордно високому рівні і сьогодні тонна коштує 373 долари.

"Це майже 14 тис. гривень за нинішнім курсом. Українські ж шахтарі змушені продавати вугілля з державних шахт за ціною 3500 грн за тонну, а то й менше. Тобто у 4 рази дешевше ринкової вартості", - підкреслив Волинець.

Він додав, що якби вітчизняні шахти могли продавати вугілля за об’єктивною ціною, тоді в Україні ніколи б не було проблеми з недофінансуванням держшахт, зарплатними боргами, скороченням видобутку.

Нагадаємо, до початку опалювального сезону Міністерство енергетики планує, щоб ТЕС і ТЕЦ накопичили не менше 2,5 млн тонн вугілля.