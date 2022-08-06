ТЕС накопичують вугілля для проходження зими попри великі борги перед ними, - експерт

"Уряд доручив Міністерству енергетики накопичити до початку опалювального сезону 2-3 млн тонн вугілля. Цього має бути достатньо при сьогоднішньому рівні споживання електроенергії. Такі компанія як ДТЕК накопичують вугілля самі, на власні кошти. Хоча це дуже складно. Сьогодні великі борги перед генеруючими компаніями. Для державної генерації кошти виділяє "Укренерго". Вона надає кредит державній компанії "Укрвугілля" в розмірі 2,5 млрд грн на створення стратегічного запасу вугілля", - розповів він.

Раніше в ДТЕК повідомляли, що продовжать строк експлуатації однієї з шахт для забезпечення потреб України в вугіллі. Це дасть додаткові 3,5 мільйона тонн палива, які дозволять посилити надійність української енергосистеми і енергетичну безпеку України.