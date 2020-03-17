Кабмін посилив карантинні заходи: що вирішив уряд

Кабінет міністрів посилив карантинні заходи у зв'язку із загрозою поширення коронавірусу в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

Так, Кабмін вирішив:

призупинити з 18 березня залізничні, авіа та автобусні пасажирські перевезення.

закрити метро.

заборонити перевезення більше 10 пасажирів одночасно в трамваях, тролейбусах, автобусах, маршрутках.

з 17 березня заборонити приймати відвідувачів закладам культури, ТРЦ, ресторанам та кафе, проте можлива доставка їжі.

запровадити в Житомирській та Чернівецькій областях режим надзвичайної ситуації з 17 березня.

заборонити масові заходи за участю більше 10 осіб.

обмежити експорт продуктів харчування за визначеним урядом переліком.

МОЗ має забезпечити тимчасове припинення проведення планових операції крім термінових та невідкладних.

Разом з тим, дозволяється торгівля продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення. Також можна здійснювати банківську та страхову діяльність.

Зазначимо, у Києві з 17 березня посилюються обмеження у зв'язку з карантином: закриваються всі ТРЦ, спортзали, салони краси, ресторани, бари; обмежується переміщення по місту і між іншими населеними пунктами; будуть працювати банкомати, заправки, аптеки, продуктові магазини.

Раніше в МОЗ пропонували внести зміни у рух громадського транспорту, обмежити до 10 людей в групах, а також заборонити пересування всередині країни.

РБК-Україна писало, що сьогодні в Чернівецькій області виявили два нових випадки зараження коронавірусом. В Україні отримано 5 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (2) та Житомирська (1) області та Київ (2).

Також з 12 березня в Україні введений тритижневий карантин. Крім того, Україна з 16 березня закрила кордон для іноземців.