Кабмін посилив карантинні заходи: що вирішив уряд

Кабмін посилив карантин у зв'язку із загрозою поширення коронавірусу
Кабінет міністрів посилив карантинні заходи у зв'язку із загрозою поширення коронавірусу в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.
Так, Кабмін вирішив:
Разом з тим, дозволяється торгівля продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення. Також можна здійснювати банківську та страхову діяльність.
Зазначимо, у Києві з 17 березня посилюються обмеження у зв'язку з карантином: закриваються всі ТРЦ, спортзали, салони краси, ресторани, бари; обмежується переміщення по місту і між іншими населеними пунктами; будуть працювати банкомати, заправки, аптеки, продуктові магазини.
Раніше в МОЗ пропонували внести зміни у рух громадського транспорту, обмежити до 10 людей в групах, а також заборонити пересування всередині країни.
РБК-Україна писало, що сьогодні в Чернівецькій області виявили два нових випадки зараження коронавірусом. В Україні отримано 5 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (2) та Житомирська (1) області та Київ (2).
Також з 12 березня в Україні введений тритижневий карантин. Крім того, Україна з 16 березня закрила кордон для іноземців.