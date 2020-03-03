Кабмін спростив умови для ліцензування приватних дитсадків

Фото: дитячий садок (kyivcity.gov.ua)

Нові зміни до ліцензування почнуть діяти через два місяці з моменту їх публікації

Кабінет міністрів України спростив умови для відкриття та ліцензування дитячих садків. Про це йдеться на офіційному сайті Кабміну.

Зазначається, що метою даного рішення є розширення мережі закладів дошкільної освіти.

"Ми надаємо можливість фізичним особам-підприємцям, які самостійно проводять освітню діяльність - легалізуватися, як офіційні заклади. Це спрощує процедуру відкриття садків, що розширить їх мережу та підвищить доступ до дошкільної освіти для дітей по всій країні", - заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Повідомляється, що нині в Україні працює майже 15 тис. закладів дошкільної освіти. Серед них 201 - приватних, 29 державних та 14,6 тис. - комунальних закладів.

"Збільшення кількості приватних дитсадків дозволить вийти з тіні так званим розвиваючим гурткам, які насправді є повноцінними дитсадками, але не можуть легалізуватися через бюрократизовані процеси. Зміниться підхід до обов’язкових вимог, таких як наявність харчоблоків, пралень та медичного персоналу. Для таких робіт приватні дитсадки зможуть залучати інші компанії, які офіційно мають право надавати відповідні послуги", - йдеться у повідомленні.

В Кабміні також розповіли, що більше не буде обов’язкової вимоги, коли працівниками дитсадків можуть бути лише ті, хто має педагогічну освіту.

"Це розширить можливість працевлаштування для осіб, які вирішили змінити своє покликання. Проте щодо працівників залишатимуться стандартні вимоги, які дозволяють працювати з дітьми. А саме: фізичне та психічне здоров’я, високі моральні якості", - додали у відомстві.

Нові зміни до ліцензування почнуть діяти через два місяці з моменту їх публікації.

Раніше РБК-Україна писало, що харчування в школах і дитячих садочках стане безкоштовним для дітей внутрішньо переміщених осіб.

Також повідомлялося, що в Україні у 2020 році перестануть приймати дітей в дитячі будинки, а до 2023 ці установи хочуть перетворити в паліативно-реабілітаційні центри.