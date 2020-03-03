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Кабмин упростил условия для лицензирования частных детсадов

Новости » Общество     03.03.2020 - 16:51
Кабмин упростил условия для лицензирования частных детсадов
Фото: детский сад (kyivcity.gov.ua)

Новые изменения в лицензировании начнут действовать через два месяца с момента их публикации

Кабинет министров Украины упростил условия для открытия и лицензирования детских садов. Об этом говорится на официальном сайте Кабмина.

Отмечается, что целью данного решения является расширение сети учреждений дошкольного образования.

"Мы предоставляем возможность физическим лицам-предпринимателям, которые самостоятельно проводят образовательную деятельность - легализоваться, как официальные заведения. Это упрощает процедуру открытия садов, что расширит их сеть и повысит доступ к дошкольному образованию для детей по всей стране", - заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Сообщается, что сейчас в Украине работает почти 15 тыс. учреждений дошкольного образования. Среди них 201 - частных, 29 государственных и 14,6 тыс. - муниципального учреждения.

"Увеличение количества частных детсадов позволит выйти из тени так называемым развивающим кружкам, которые на самом деле являются полноценными детскими садами, но не могут легализоваться из-за бюрократизированных процессов. Изменится подход к обязательным требованиям, таким как наличие пищеблоков, прачечных и медицинского персонала. Для таких работ частные детсады смогут привлекать другие компании, которые официально имеют право предоставлять соответствующие услуги", - говорится в сообщении.

В Кабмине также рассказали, что больше не будет обязательного требования, когда работниками детсадов могут быть лишь те, кто имеет педагогическое образование.

"Это расширит возможность трудоустройства для лиц, которые решили изменить свое призвание. Однако, в отношении работников будут оставаться стандартные требования, которые позволяют работать с детьми. А именно: физическое и психическое здоровье, высокие моральные качества", - добавили в ведомстве.

Новые изменения в лицензировании начнут действовать через два месяца с момента их публикации.

Ранее РБК-Украина писало, что питание в школах и детских садах станет бесплатным для детей внутренне перемещенных лиц.

Также сообщалось, что в Украине в 2020 году перестанут принимать детей в детские дома, а к 2023 эти учреждения хотят превратить в паллиативно-реабилитационные центры.

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