Кабмін спростив вимоги по ліцензіям для охоронних фірм

Фото: засідання Кабміну (Віталій Носач/РБК-Україна)

Уряд вніс зміни до Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності

Кабінет міністрів України схвалив внесення змін до Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності. Відповідне рішення було ухвалене у ході сьогоднішнього засідання уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

Таким чином, уряд спростив вимоги до отримання ліцензій охоронними фірмами.

Проектом постанови у Ліцензійних умовах виключаються норми, які передбачають використання здобувачами ліцензій та ліцензіатами печаток.

"Установити вимогу щодо забезпечення ліцензіатом необхідним умов для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень місць провадження своєї діяльності, у яких здійснюється обслуговування замовників охоронних послуг (за наявності); передбачити подання до заяви про отримання ліцензії відомостей про засоби провадження охоронної діяльності в разі їх наявності, що дозволить оцінити ступінь ризику ліцензіата від провадження ним охоронної діяльності", - сказано у пояснювальній записці.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України у березні спростив порядок акредитації закладів охорони здоров'я.

Як писало РБК-Україна, уряд вдосконалив механізм контролю над оборотом спеціальних технічних засобів для прослуховування.