Кабмін спростив акредитацію закладів охорони здоров'я

Фото: уряд спростив акредитацію аптек (УНІАН)

Під спрощений порядок акредитації також потрапили аптеки

Кабінет міністрів України на засіданні 13 березня спростив порядок акредитації закладів охорони здоров'я. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Згідно з прийнятими змінами, установи охорони здоров'я незалежно від форми власності, у тому числі аптеки, зможуть проходити добровільну акредитацію. Акредитація проводиться після отримання ліцензії на медичну практику. Крім того, з пакету документів, які подають на акредитацію, виключили звіт про лікувальну роботу або фармацевтичної діяльності за останні три роки, а у разі першої акредитації - за останні два роки.

Фото: постанова Кабміну

Відзначимо, в Україні в 2015 році скасували обов'язкову акредитацію аптек.

Нагадаємо, за офіційними даними, в Україні понад 26 мільйонів громадян вже підписали декларації зі своїм лікарем. РБК-Україна писало, що в даний час з'явилася можливість укладати декларації з лікарями понад норми. До цього МОЗ затвердило оптимальний обсяг практики для терапевта в розмірі 2000 декларацій, для сімейного лікаря - 1800, для педіатра - 900.