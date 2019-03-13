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Кабмін спростив акредитацію закладів охорони здоров'я

Новини » Суспільство    13.03.2019 - 12:21
Кабмін спростив акредитацію закладів охорони здоров'я
Фото: уряд спростив акредитацію аптек (УНІАН)

Під спрощений порядок акредитації також потрапили аптеки

Кабінет міністрів України на засіданні 13 березня спростив порядок акредитації закладів охорони здоров'я. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Згідно з прийнятими змінами, установи охорони здоров'я незалежно від форми власності, у тому числі аптеки, зможуть проходити добровільну акредитацію. Акредитація проводиться після отримання ліцензії на медичну практику. Крім того, з пакету документів, які подають на акредитацію, виключили звіт про лікувальну роботу або фармацевтичної діяльності за останні три роки, а у разі першої акредитації - за останні два роки.

 

Фото: постанова Кабміну

Відзначимо, в Україні в 2015 році скасували обов'язкову акредитацію аптек.

Нагадаємо, за офіційними даними, в Україні понад 26 мільйонів громадян вже підписали декларації зі своїм лікарем. РБК-Україна писало, що в даний час з'явилася можливість укладати декларації з лікарями понад норми. До цього МОЗ затвердило оптимальний обсяг практики для терапевта в розмірі 2000 декларацій, для сімейного лікаря - 1800, для педіатра - 900.

 

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