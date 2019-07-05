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Кабмин упростил требования по лицензиям для охранных фирм

Новости » Политика    05.07.2019 - 17:19
Кабмин упростил требования по лицензиям для охранных фирм
Фото: заседание Кабмина (Виталий Носач/РБК-Украина)

Правительство внесло изменения в Лицензионные условия осуществления охранной деятельности

Кабинет министров Украины одобрил внесение изменений в Лицензионные условия осуществления охранной деятельности. Соответствующее решение было принято в ходе сегодняшнего заседания правительства, передает корреспондент РБК-Украина.

Таким образом, правительство упростило требования к получению лицензий охранными фирмами.

Проектом постановления в Лицензионных условиях исключаются нормы, предусматривающие использование соискателями лицензий и лицензиатами печатей.

"Установить требование по обеспечению лицензиатом необходимым условий для доступности лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения к помещениям мест осуществления своей деятельности, в которых осуществляется обслуживание заказчиков охранных услуг (при наличии); предусмотреть представление к заявлению о получении лицензии сведений о средствах осуществления охранной деятельности в случае их наличия, что позволит оценить степень риска лицензиата от осуществления им охранной деятельности", - говорится в пояснительной записке.

Напомним, Кабинет министров Украины в марте упростил порядок аккредитации учреждений здравоохранения.

Как писало РБК-Украина ранее, правительство усовершенствовало механизм контроля над оборотом специальных технических средств для прослушки.

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