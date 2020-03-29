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Сьогодні відбудеться засідання уряду, - джерело

Новини » Політика     29.03.2020 - 21:36
Сьогодні відбудеться засідання уряду, - джерело
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На засіданні уряду буде обговорюватись законопроект про створення стабілізаційного фонду,

Сьогодні, 29 березня, відбудеться засідання уряду. Про це РБК-Україна повідомило джерело у парламенті.

На засіданні уряду буде обговорюватись законопроект про створення стабілізаційного фонду, а також пропозиції Міністерства фінансів щодо секвестру державного бюджету.

"Наразі планується засідання уряду", - повідомило джерело.

Нагадаємо, нардеп Ірина Геращенко повідомила, що міністр охорони здоров'я Ілля Ємець та міністр фінансів Ігор Уманський подали у відставку. При цьому вона зазначила, що наразі відбувається зустріч з кандидатами на посади міністра енергетики Ольгою Богуславець, охорони здоров‘я Максимом Степановим і фінансів Сергієм Марченком.

Крім того, секвестр державного бюджету обговорювався сьогодні на селекторній нараді за участі президента Володимира Зеленського, представників уряду, правоохоронних органів, РНБО та областей. Обговорювали можливість перенаправлення фінансування на запобігання поширенню коронавірусу.

Додамо, що Кабмін запропонував частково скоротити видатки на культуру та спорт. За словами прем'єра, уряд переглянув фінансування культури, зокрема, на 40% скоротив видатки на діяльність Державної агенції з питань кіно.

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