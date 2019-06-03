МОН відкрило центри для вступників з окупованих територій

Ілюстративне фото (УНІАН)

Вступники з окупованих Донбасу і Криму можуть вступити у вуз без ЗНО, паспорту та атестату

Сьогодні, 3 червня 2019 року, по всій Україні почали роботу освітні центри "Крим-Україна" та "Донбас-Україна", робота яких триватиме до 27 вересня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міносвіти.

Зазначено, що через ці центри жителі тимчасово окупованих територій можуть вступити в українські вузи за спрощеною процедурою - без ЗНО, українського паспорта та атестата.

"Освітні центри працюють в Україні з 2016 року. За цей час кількість студентів, які скористалися процедурою спрощеного вступу, суттєво збільшилася. Приміром, у 2016-му таких вступників було менше 1 тис, тоді як зараз їх вже майже 2 тис. Важливо, що вступивши через освітній центр жителі Донбасу та Криму зможуть отримати диплом, який визнаватимуть в Україні та світі. Загалом же ми зацікавлені у тому, щоб найбільше вступників з Криму та Донбасу навчалися в українських вишах та закладах профосвіти", - зазначив заступник міністра освіти і науки Юрій Рашкевич.

Зазначимо, що центри "Крим-Україна" відкрилися на базі 35 закладів вищої освіти у 8 регіонах. Зокрема, в Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Херсонській, Харківській, Львівській, Дніпропетровській областях та місті Києві. Центри "Донбас-Україна" діють на базі більше 40 внз. Це міста: Бахмут, Вінниця, Дніпро, Краматорськ, Кремінна, Кривий Ріг, Костянтинівка, Покровськ, Лиман, Лисичанськ, Маріуполь, Рубіжне, Сєвєродонецьк, Старобільськ, Слов'янськ, Торецьке.

Центри будуть працювати до кінця вересня, але щоб гарантовано претендувати на бюджетні місця, вступникам потрібно подати документи на певну дату. Однак навіть якщо поступаючі не встигнуть подати, то вони можуть до 26 вересня вступити на контракт і відразу після зарахування написати заяву про переведення на бюджет.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прізвища абітурієнтам з окупованих Криму і Донбасу, які будуть подавати документи на вступ у державні установи вищої освіти України, будуть зашифровані в наказах про зарахування вступників.