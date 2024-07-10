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ТЦК будут выписывать повестки по-новому: что изменится

Иллюстративное фото: Кабмин принял постановление о централизованной печати повесток (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Кабинет министров Украины принял постановление об уменьшении бумажной нагрузки на ТЦК и централизованной печати повесток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Согласно постановлению, теперь ТЦК смогут формировать повестки с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, что существенно упрощает и ускоряет процедуру.

Раньше операторам ТЦК приходилось вручную выписывать повестки, что занимало много времени и ресурсов. Теперь этот процесс становится централизованным: повестки можно сформировать и распечатать с помощью реестра "Оберег".

Также работники ТЦК смогут подписывать повестки с помощью квалифицированной электронной подписи.

Отмечается, что эти нововведения позволят уменьшить бумажную нагрузку на ТЦК и оптимизировать процессы воинского учета, повысив их эффективность.

"Стоит отметить, что способ оповещения военнообязанных не изменился - повестки и дальше будут вручаться лично или направляться средствами почты", - пояснили в Минобороны.

Мобилизация в Украине и вручение повесток

Напомним, после вступления в силу закона о мобилизации 18 мая 2024 года значительно расширился круг лиц, которые наделены правом вручать повестки.

Они делятся на условные категории: от тех, кто может вручать повестки в общественных местах, до тех, кто будет выдавать их по месту жительства или работы.

Также недавно мы сообщали, что по истечении срока уточнения военно-учетных данных военнообязанных повестки о вызове в ТЦК будут отправлять по почте.

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Кабинет Министров УкраиныМинистерство обороны УкраиныМобилизация в УкраинеПовестки