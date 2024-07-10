ТЦК будут выписывать повестки по-новому: что изменится

Согласно постановлению, теперь ТЦК смогут формировать повестки с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, что существенно упрощает и ускоряет процедуру.

Раньше операторам ТЦК приходилось вручную выписывать повестки, что занимало много времени и ресурсов. Теперь этот процесс становится централизованным: повестки можно сформировать и распечатать с помощью реестра "Оберег".

Также работники ТЦК смогут подписывать повестки с помощью квалифицированной электронной подписи.

Отмечается, что эти нововведения позволят уменьшить бумажную нагрузку на ТЦК и оптимизировать процессы воинского учета, повысив их эффективность.

"Стоит отметить, что способ оповещения военнообязанных не изменился - повестки и дальше будут вручаться лично или направляться средствами почты", - пояснили в Минобороны.